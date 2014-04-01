Суд Петербурга арестовал на 2 месяца начальника районной ветеринарной станции по делу о взятках

По версии следствия, он получал деньги с 2019 по 2022 год.

Колпинский районный суд заключил под стражу начальника Колпинско-Пушкинской ветеринарной станции СПбГБУ "Санкт-Петербургской городской ветеринарной станции по борьбе с болезнями животных" Андрея Шутова. Он обвиняется в получении взятки.Об этом накануне сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

По версии следствия, с 2020 по 2022 год Шутов вместе с другими лицами получал вознаграждения от представителей компании ООО "Дары Севера", ООО "Ямал СПб". Со своей стороны они обещали общее покровительство, совершение действий или бездействий в отношении компаний. Сумма полученных денег составила не менее 347 тысяч рублей.

Кроме того, подсудимый мог получать взятки от представителей "СК Эксклюзив". Это было в период с 2019 по 2020 год. Сумма взяток составила 152 тыс. рублей.

Андрей Шутов будет оставаться под стражей до 28 мая.

Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга