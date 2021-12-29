Конфликт между Гарри Поттером и юристкой Эльнарой Троицкой рассмотрит Петроградский суд

Троицкая считает, что Мирзоев «распространил сведения, порочащие чувства верующих в Деда Мороза».

Куйбышевский районный суд передал иск Эльнары Троицкой к Гарри Поттеру, недавно сменившему имя, в Петроградский районный суд. Об этом 14-го февраля сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

В прошлом году Игорь Мирзоев (ныне - Гарри Поттер) подал иск к Деду Морозу. Он обвинил его в "неисполнении обязательств". После этого руководитель юридической фирмы Троицкая потребовала признать действия юриста злоупотреблением правом. В качестве компенсации морального вреда она потребовала 10 млн рублей.

Имя Эльнары Троицкой стало широко известно после конфликта с Ксенией Собчак. Юриста оскорбило, что журналистка назвала ее "форумчаночкой" в своем видео, снятом на Петербургском международном экономическом форуме, и она подала на нее в суд. Ходатайство не было удовлетворено.

Фото: Instagram / @elnaratroitskaya