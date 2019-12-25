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Суд Кронштадта не стал рассматривать дело об избиении из-за примирения сторон
Сегодня, 14:45
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Суд Кронштадта не стал рассматривать дело об избиении из-за примирения сторон

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Какой суммой подсудимому удалось загладить свою вину — не сообщается.

Мужчина простил своего обидчика, который нанес ему не менее 8 ударов. Суд прекратил уголовное дело из-за примирения сторон. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Инцидент произошел 6-го января 2021-го года в Андреевском саду в Кронштадте. Таборов угрожал потерпевшему расправой и обещал брызнуть в лицо газом. Прохожий попытался скрыться, но агрессор последовал за ним. Он распылил содержание баллончика, чем нанес ожог глаза и века, а затем стал избивать потерпевшего. Таборова задержала на месте полиция. 

Как оказалось, нападавший возместил материальный и моральный ущерб. Претензий у потерпевшего к подсудимому нет. 

Фото: Piter.TV

Теги: избиение, кронштадт, примирение
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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