Суд Екатеринбурга признал гендиректора "Титановой долины" виновным в вымогательстве и получении взятки

Артемий Кызласов с высокопоставленным пособником получили по 10 и 8 лет колонии за вымогательство взятки в особо крупном размере.

Бывший генеральный директор особой экономической зоны Свердловской области "Титановая долина" Артемий Кызласов был признан виновным в вымогательстве и получении взятки в особо крупном размере. Октябрьский районный суд Екатеринбурга приговорил его вместе с пособником и посредником к лишению свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима. Судья назанчил Кызласову 10 лет заключения, а его сообщнику, экс-заместителю министра экономики Свердловской области Михаилу Шилиманову, - 9 лет. Обоим предстоит выплатить 13 миллионов рублей штрафа.

Взыскиваемая с обоих сумма равна взятке, которую сообщники требовали с Дмитрия Панова, коммерческого директора одной из фирм, за подписание актов сдачи-приемки выполненных работ. Дмитрий Панов обратился в ФСБ после того, как на него увеличилось давление, а вместе с ним - сумма к оплате. Изначально чиновники требовали с него 10 миллионов. Кызласов был задержан при передаче денег в 2019 году. Сам Шилиманов был приговорен к пяти годам еще в 2020-м году по делу о хищении средств у пайщиков. Оба срока Шилиманова будут сложены - в общем итоге ему предстоит провести в колонии 10 лет.

Адвокаты Шилиманова уже заявили о намерении обжаловать приговор, защита Кызласова пока решение судьи не прокомментировала.

8 июля на бывшего замдиректора ФСИН Максименко завели новое дело о получении взятки в особо крупном размере.

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