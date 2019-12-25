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Суд Екатеринбурга признал гендиректора "Титановой долины" виновным в вымогательстве и получении взятки
Сегодня, 14:54
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Суд Екатеринбурга признал гендиректора "Титановой долины" виновным в вымогательстве и получении взятки

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Артемий Кызласов с высокопоставленным пособником получили по 10 и 8 лет колонии за вымогательство взятки в особо крупном размере.

Бывший генеральный директор особой экономической зоны Свердловской области "Титановая долина" Артемий Кызласов был признан виновным в вымогательстве и получении взятки в особо крупном размере. Октябрьский районный суд Екатеринбурга приговорил его вместе с пособником и посредником к лишению свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима. Судья назанчил Кызласову 10 лет заключения, а его сообщнику, экс-заместителю министра экономики Свердловской области Михаилу Шилиманову, - 9 лет. Обоим предстоит выплатить 13 миллионов рублей штрафа. 

Взыскиваемая с обоих сумма равна взятке, которую сообщники требовали с Дмитрия Панова, коммерческого директора одной из фирм, за подписание актов сдачи-приемки выполненных работ. Дмитрий Панов обратился в ФСБ после того, как на него увеличилось давление, а вместе с ним - сумма к оплате. Изначально чиновники требовали с него 10 миллионов. Кызласов был задержан при передаче денег в 2019 году. Сам Шилиманов был приговорен к пяти годам еще в 2020-м году по делу о хищении средств у пайщиков. Оба срока Шилиманова будут сложены - в общем итоге ему предстоит провести в колонии 10 лет. 

Адвокаты Шилиманова уже заявили о намерении обжаловать приговор, защита Кызласова пока решение судьи не прокомментировала. 

8 июля на бывшего замдиректора ФСИН Максименко завели новое дело о получении взятки в особо крупном размере.

Фото: Pixabay

Теги: артемий кызласов, дмитрий панов, коррупция, михаил шилиманов, получение взятки, суд екатеринбурга, титановая долина
Категории: Новости России, Картина дня, Лента новостей,

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