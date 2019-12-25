Дату рассмотрения в Амстердамском апелляционном суде сообщат позже.

Суд Амстердама вновь перенёс процесс по золоту скифов из-за отзыва одного из судей. Об этом пишут "РИА Новости".

На данный момент дата вынесения решения по этому делу неизвестна. цитата из сообщения суда

Дату рассмотрения в Амстердамском апелляционном суде сообщат позже.

Ранее коллекция скифского золота из пяти крымских музеев, находившаяся на выставке в Амстердаме, будет передана Украине. В связи с этим председатель комиссии Общественной палаты России по культуре Андрей Ковальчук назвал решение голландских коллег противозаконным и призвал музейщиков Крыма обратиться в Международный суд.