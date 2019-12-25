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Суд Амстердама вновь перенёс процесс по золоту скифов
Сегодня, 14:49
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matveyvn

Суд Амстердама вновь перенёс процесс по золоту скифов

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Дату рассмотрения в Амстердамском апелляционном суде сообщат позже.

Суд Амстердама вновь перенёс процесс по золоту скифов из-за отзыва одного из судей. Об этом пишут "РИА Новости".

На данный момент дата вынесения решения по этому делу неизвестна.

цитата из сообщения суда

Дату рассмотрения в Амстердамском апелляционном суде сообщат позже.

Ранее коллекция скифского золота из пяти крымских музеев, находившаяся на выставке в Амстердаме, будет передана Украине. В связи с этим председатель комиссии Общественной палаты России по культуре Андрей Ковальчук назвал решение голландских коллег противозаконным и призвал музейщиков Крыма обратиться в Международный суд.

Теги: амстердам, золото скифов, суд
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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