Субсидии в 1,2 млрд получат пенсионеры Петербурга

Получат денежные средства 122 531 человека.

Петербурге выделили субсидии на доплаты к пенсии. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов, передают в Смольном.

В 2022 году городу из федерального бюджета поступят субсидии, общи размер которых составляет 1,284 млрд рублей, 501 млн рублей из них – средства федерального бюджета.

Получат денежные средства 122 531 человека.

Ранее на 42% подорожал ужин в ресторанах Петербурга. По словам экспертов, рост инфляции в этой сфере составил 20−22% в текущем году. Это больше, чем на розничном рынке продуктов.

Фото: phxere

