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Субсидии в 1,2 млрд получат пенсионеры Петербурга
Сегодня, 18:52
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Субсидии в 1,2 млрд получат пенсионеры Петербурга

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Получат денежные средства 122 531 человека. 

Петербурге выделили субсидии на доплаты к пенсии. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов, передают в Смольном. 

В 2022 году городу из федерального бюджета поступят субсидии, общи     размер которых составляет 1,284 млрд рублей, 501 млн рублей из них – средства федерального бюджета.

Получат денежные средства 122 531 человека. 

Ранее на 42% подорожал ужин в ресторанах Петербурга. По словам экспертов, рост инфляции в этой сфере составил 20−22% в текущем году. Это больше, чем на розничном рынке продуктов.

Фото: phxere
 

Теги: выплаты, пенсионеры, субсидии
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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