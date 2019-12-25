Субботняя температура воздуха в Ленобласти достигнет +15 градусов

Атмосферное давление будет повышаться.

Опубликован прогноз погоды в Ленинградской области на предстоящую субботу. Данные приводят в региональном ГУ МЧС со ссылкой на данные синоптиков из ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В субботу, 10 октября, ночью будет облачная погода с прояснениями. В большинстве районов – дождь, небольшой, местами умеренный. Днем ожидается переменная облачность, местами прогнозируется небольшой дождь.

Ветер примет южное, юго-западное направления. Скорость ночью – 5-10 метров в секунду, а днем – 3-8 метров в секунду. Ночная температура воздуха составит +7...+12 градусов, днем – +10...+15 градусов. Атмосферное давление будет повышаться.

Ранее мы сообщали о погоде в Санкт-Петербурге на субботу, 10 октября.

Фото: Piter.tv