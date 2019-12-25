Суббота в Петербурге будет дождливой

При этом температурный фон будет на 4-5 градусов выше климатической нормы.

В субботу, 15 мая, на погоду в Петербурге окажет влияние периферия циклона с центром над псковской областью, сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус на своей странице в социальной сети Facebook.

Из-за циклона в городе местами пройдут кратковременные дожди, а во второй половине дня даже с грозами. Столбики термометра покажут до +23 градусов. Скорость восточного ветра будет 4-9 метров в секунду, при грозе может быть порывистым. Атмосферное давление опустится до 751 мм рт. ст., что ниже нормы.

Ранее мы писали, что петербуржцам пообещали июльское тепло в начале следующей недели.

Фото: Piter.tv