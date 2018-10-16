Российский истребитель Су-27 перехватил над Балтикой самолеты-разведчики США и Швеции

Воздушные цели летели по направлению к границе России.

В понедельник, 10 июня, российский истребитель Су-27 перехватил над нейтральными водами Балтийского моря самолеты-разведчики США и Швеции. Об этом сообщили в Минобороны России.

Две цели летели по направлению к границе России. Для их перехвата в воздух поднялся истребитель из состава ПВО Балтийского флота. Экипаж Су-27 распознал в приближающихся самолетах разведчика ВВС США Boeing RC-135 и разведчика ВВС Швеции Gulfstream IV ("Гольфстрим").

Российский истребитель сопровождал самолеты во время их полета вблизи границы РФ. Она нарушена не была. Полет проходил по нормам международной безопасности.

В последнее время иностранные беспилотники и разведывательные самолеты все чаще летают у российских границ. 5 июня появилась информация о перехвате американского самолета-разведчика над нейтральными водами Средиземного моря. Воздушное судно двигалось в сторону базы ВМФ РФ в городе Тартус.

Видео: YouTube / Минобороны