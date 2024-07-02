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ВС РФ уничтожили пять и повредили два Су-27 ВСУ на аэродроме Миргород

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Военнослужащие ликвидировали авиацию в Полтавской области.

Российское министерство по обороне в социальных сетях опубликовало кадры объективного контроля уничтожения самолетов Вооруженных сил Украины. Известно, что боевая задача выполнена специалистами на территории аэродрома Миргорода, размещенного в Полтавской области. Расчетами ОТРК "Искандер-М" ВС РФ нанесен групповой ракетный удар по стоянке самолетов авиации армии киевского режима.

Объективным контролем подтверждено уничтожение боевой авиационной техники. В результате удара уничтожено пять действующих и повреждено два находящихся на ремонте многоцелевых истребителей Су-27.

пресс-служба Минобороны РФ

Минобороны показало кадры боевой работы вертолета Ка-52М.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: всу, минобороны, миргород, полтавская область, су-27
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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