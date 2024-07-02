Военнослужащие ликвидировали авиацию в Полтавской области.

Российское министерство по обороне в социальных сетях опубликовало кадры объективного контроля уничтожения самолетов Вооруженных сил Украины. Известно, что боевая задача выполнена специалистами на территории аэродрома Миргорода, размещенного в Полтавской области. Расчетами ОТРК "Искандер-М" ВС РФ нанесен групповой ракетный удар по стоянке самолетов авиации армии киевского режима.

Объективным контролем подтверждено уничтожение боевой авиационной техники. В результате удара уничтожено пять действующих и повреждено два находящихся на ремонте многоцелевых истребителей Су-27. пресс-служба Минобороны РФ

Минобороны показало кадры боевой работы вертолета Ка-52М.

Фото и видео: Минобороны России