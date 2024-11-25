Студотряд проводников поезда «Смена — А. Бетанкур» отметил 40-летие

40 лет без перерыва, начиная с 1984-го года поезд «Смена» связывает Москву и Петербург. Каждый рейс сопровождает студенческий отряд проводников Петербургского государственного университета путей сообщения.

Алексей Жигунов, первый заместитель Генерального директора АО "ФПК":

Здесь работают наши ребята, молодые студенты, которые широко встречают пассажиров на перроне своими горящими глазами и призванием к работе, своей драгоценной улыбкой. Пассажир выбирает этот поезд, выбирает нашу молодежь. Ну и также мы стараемся. Это удобное время, расписание прибытия и отправления.

В нынешнем году в отряде трудятся больше 100 человек. Такая практика для многих поколений железнодорожников является не просто первой работой, но и настоящим трамплином для карьеры в РЖД. Среди руководства компании и сегодня много тех, кто в свое время прошел школу "Смены".

Петр Рыбин, первый проректор - проректор по учебной работе Петербургского государственного университета путей сообщения Императора Александра I:

Наверное, каждый мечтал побыть проводником. И вот их мечта реализовалась. И действительно, наверное, для железной дороги это первая такая специальность, которая по силам студенту, потому что дальше он может стать специалистом профильным, он может оказаться руководителем депо на станции, но начинает он отсюда, он начинает с того, что он понимает, что задача его - обеспечить уют, тепло и заботу о пассажире.

Валентина Базулько, житель Санкт-Петербурга:

Когда я вижу, что наши проводники — это студенты, я просто в восторге. Во-первых, молодость, во-вторых, красота. В-третьих, вы знаете, они с таким энтузиазмом относятся ко всем нашим просьбам. И вообще, когда у них зажигается огонь в глазах, мы тоже, у нас тоже зажигается. Так что все прекрасно.

В 2009 году в честь 200-летия основания Университета поезд унаследовал имя первого ректора вуза Августина Бетанкура. А с 2017-го поезд стал курсировать двухэтажным составом.

Полина Макова, проводник поезда №25/26 "Смена-Бетанкур":

На самом деле очень интересно работать на двухэтажном поезде. Здесь очень интересно. Пассажиры приезжают с разных мест. Тем самым ты узнаешь не только что-то новое, но и с людьми знакомство происходит.

Во-первых, я провожаю дочку, она едет первый раз на поезде, потому что мы все время путешествовали на машине, либо на самолете. Выбрали двухэтажный поезд, чтобы было интересно. Сама я ездила и на "Сапсане", и на "Смене", замечательный поезд, в прошлый раз мы ездили хорошей компанией, очень вежливые проводники.

- рассказали провожающие на перроне.

В честь юбилея "Смене-Бетанкуру" обновили подвижной состав. Поезд оснастили новыми вагонами, включая ресторан и СВ. Изменился и интерьер – внутри вагонов разместили информационные панели с интересными фактами из истории студенческого отряда, поезда и Университета.

Лев Борисов, проводник поезда №25/26 "Смена-Бетанкур":