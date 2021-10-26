Студенты школы "Останкино" заявили об отчислении из-за лайков

Учащиеся поставили лайк комментарию с критикой учебного процесса.

Студентки московской "Высшей школы кино и телевидения "Останкино" заявили, что их отчислили из-за лайков под комментарием в социальной сети Instagram. Об этом сообщает телеканал "360".

По словам шести студентов учреждения, они лишились права там учиться из-за того, что поставили лайк комментарию с критикой учебного процесса, в котором было высказано мнение о решении школы не проводить занятия в период нерабочих дней. При этом студенты все равно обязаны были оплатить учебу.

Отмечается, что пропуска учащихся, который лайкнули комментарий, были аннулированы, вследствие чего они не могут попасть на занятия. Свою позицию в "Останкино" объяснили тем, что студенты поддержали вышеуказанный комментарий.

Теперь бывшие учащиеся планируют через суд добиться возврата денежных средств за занятия, которые не состоялись. Одна из студенток отметила, два месяца обучения стоили 66 тысяч рублей, 15 месяцев обойдутся в 352 тысячи рублей.

Официального комментария по сложившейся ситуации от "Останкино" пока не поступало.

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Видео: Telegram/Mash