Студентка из Выборга поделилась своими впечатлениями от чемпионата "WorldSkills Russia"

Левицкая Валерия заняла 2-е место в национальном чемпионате "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) по компетенции "Флористика".

Левицкая Валерия, студентка Выборгского техникума агропромышленного и лесного комплекса, занявшая 2-е место в национальном чемпионате "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) по компетенции "Флористика" поделилась с Piter.TV своими впечатлениями от чемпионата и открыла секрет – куда собирается потратить свой выигрыш.

Валерия, расскажите, пожалуйста, где в этом где проходил чемпионат, что вы там делали?

В этом году финал WorldSkills Russia прошел на Сахалине. Все три конкурсных дня пришлось очень много работать, выполнять по три задания ежедневно, многие из которых длились по три часа. При этом каждое задание было на определенную тему, а также были задания-сюрпризы. Были: букет, композиция из срезанных цветов, композиция из горшечных растений, заколка, оформление стола, украшение для невесты, заменяющее букет, фонарь, оформление интерьера (стойка).

Как вам удалось попасть на финал? Долго ли пришлось готовиться? И с кем пришлось соперничать?

Чтобы попасть в финал пришлось проделать огромную работу. На протяжении всего года я готовилась. Сначала к областному, затем к отборочному, после к финальному соревнованию. На отборочном туре моими соперниками были участницы из Калининграда и из Санкт-Петербурга.

Куда планируете потратить выигрыш, если не секрет? 200 тыс. рублей – неплохое подспорье для молодой девушки.

Не секрет, в планах потратить эти деньги на получение водительских прав, а также на дальнейшее обучение. Правда, я пока не знаю, когда их получу, на руках сейчас только сертификат.

Какие вообще впечатления от всего турнира остались?

Впечатлений много. В первую очередь это волнение. Так как нужно уметь абстрагироваться, когда во время конкурса подходят зрители и что то спрашивают. Также это огромный опыт, новые знакомства. Огромная ответственность, когда представляешь регион.

Отметим, что заявка от Ленобласти на проведение в 2022 году на территории региона чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills Europe уже одобрена. Надеемся встретить там Валерию, если не в качестве участника, то уже в качестве наставника.