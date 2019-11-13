Студенты Политеха печатают на 3D-принтере маски и защитные экраны для медиков

Студенты Санкт-Петербургского государственного политехнического университета Петра Великого передали медикам Мариинской больницы первую партию средств индивидуальной защиты (СИЗ) для медиков. Это 420 защитных экранов и 80 многоразовых масок, изготовленных с помощью 3D-принтера. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по науке и высшей школе.
Инициатива студентов Политеха одобрена Фондом поддержки инноваций и молодежных инициатив, который выделил грант на реализацию проекта.
Всего студенты вместе с преподавателями планируют создать более пяти тысяч защитных экранов.
Комздрав разрабатывает порядок признания медиков пострадавшими от коронавируса.
Фото: Политех
Обсуждение ( 0 )