Студенты Политеха печатают на 3D-принтере маски и защитные экраны для медиков

Первую партию уже направили в Мариинскую больницу.

Студенты Санкт-Петербургского государственного политехнического университета Петра Великого передали медикам Мариинской больницы первую партию средств индивидуальной защиты (СИЗ) для медиков. Это 420 защитных экранов и 80 многоразовых масок, изготовленных с помощью 3D-принтера. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по науке и высшей школе.

Инициатива студентов Политеха одобрена Фондом поддержки инноваций и молодежных инициатив, который выделил грант на реализацию проекта.

Всего студенты вместе с преподавателями планируют создать более пяти тысяч защитных экранов.

Комздрав разрабатывает порядок признания медиков пострадавшими от коронавируса.

Фото: Политех