Студенты Политеха предложили альтернативный проект застройки станции метро "Политехническая"

При этом у студентов нет задачи мешать коммерческим интересам заказчиков проекта.

По мнению автора петиции Степана Суркова, сама площадь вокруг вестибюля метро представляет из себя "лакомый кусочек" – отсутствие необходимых для студентов магазинов, фудкортов и кофеен крайне перспективно для будущего ТЦ. Как отметил Степан, проходимость данной точки, как минимум, все студенты "Политеха", а это около 25 тысяч человек.

Однако для сохранения исторического вида площади инициативная группа студентов предложила создать конкурс проектов, главная задача которого – найти баланс между коммерческими интересами и сохранением старого ансамбля зданий, уже ставшими символом института.

Пока что проект альтернативной застройки находится в зачаточном состоянии – инициативные студенты активно общаются с градозащитниками, архитекторами и урбанистами. Главное недовольство в текущем проекте застройки вызывает размер здания – 24,9 метров, что на 10 см меньше максимально допустимой высоты.

Напомнима, что 19 мая прошло заседание Градостроительного совета Петербурга, на котором и был предложен проект о сносе вестибюля метро "Политехническая" и создании на его месте торгового центра. По словам Степана, многие архитекторы, присутствовавшие на совете "не до конца поняли" необходимость сноса вестибюля.

В ответ на это решение инициативная группа студентов подготовила петицию, в которой приведены аргументы против сноса постройки. Главным из них является то, что вестибюль выполнен в стиле советского модерна 70-ых годов и уже давно вписался в общий ансамбль построек, став таким же символом института, как гидробашня, расположенная на территории Политеха.

Видео: Piter.TV