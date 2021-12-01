За травму на скользких ступенях "Политехнической" женщина-инвалид получит компенсацию 250 тыс. рублей

Пострадавшая получила тяжелую травму спины.

Прокуратура Петербургского метрополитена провела проверку по обращению женщины-инвалида третьей группы. Об этом рассказали в надзорном ведомстве 9 декабря.

В декабре прошлого года заявительница при выходе на улицу со станции "Политехническая", спускаясь по обледенелым ступеням, поскользнулась и упала. Пострадавшая получила тяжелую травму спины.

По результатам проверки прокуратуры падение женщины произошло из-за ненадлежащего содержания места происшествия организацией, которая осуществляет уборку привестибюльных территорий.

Так, прокурор в защиту прав потерпевшей направил иск в суд о взыскании компенсации морального вреда. Требования удовлетворены, и она получит 250 тыс. рублей.

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Фото: Piter.TV