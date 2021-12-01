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За травму на скользких ступенях "Политехнической" женщина-инвалид получит компенсацию 250 тыс. рублей
Сегодня, 11:26
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За травму на скользких ступенях "Политехнической" женщина-инвалид получит компенсацию 250 тыс. рублей

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Пострадавшая получила тяжелую травму спины.

Прокуратура Петербургского метрополитена провела проверку по обращению женщины-инвалида третьей группы. Об этом рассказали в надзорном ведомстве 9 декабря.

В декабре прошлого года заявительница при выходе на улицу со станции "Политехническая", спускаясь по обледенелым ступеням, поскользнулась и упала. Пострадавшая получила тяжелую травму спины. 

По результатам проверки прокуратуры падение женщины произошло из-за ненадлежащего содержания места происшествия организацией, которая осуществляет уборку привестибюльных территорий. 

Так, прокурор в защиту прав потерпевшей направил иск в суд о взыскании компенсации морального вреда. Требования удовлетворены, и она получит 250 тыс. рублей. 

Ранее на Piter.TV: в Никольском женщина упала на льду и получила серьезные травмы. 

Фото: Piter.TV

Теги: падение на ступенях, прокуратура метрополитена, станция метро политехническая
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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