Петербуржцы создали петицию за сохранение вестибюля станции метро "Политехническая"

На данный момент петицию подписали около 650 людей.

Студенты Политехнического университета не хотят уничтожения вестибюля метро станции "Политехническая". Они создали петицию на сайте change.org.

Дело в том, что вестибюль могут перестроить под офисно-торговое здание. Молодые люди выступили против, так как постройка является образцом советского модернизма 70-х годов. Снос вестибюля может повлечь за собой снос других модернистских зданий. В качестве третьей причины авторы петиции назвали "размер и массу" торгового центра, который, по их мнению, "задавит" ключевые точки площади — главный корпус СПбГПУ и церковь Покрова Богородицы.

Активисты Законодательное Собрания и губернатора города вмешаться и остановить разрушение.

Подробнее о том, что хотят построить на "Политехнической", читайте здесь.

Фото: Википедия / Florstein