Над станцией метро "Политехническая" может появиться торговый комплекс

Пятиэтажное здание будет иметь высоту 24,9 метров.

В Петербурге задумались о перестройке павильона станции метро "Политехническая". На его месте может появиться пятиэтажное офисно-торговое здание высотой 24,9 метров. Об этом пишет "Фонтанка".

Проект реконструкции павильона был представлен на заседании Градостроительного совета. Большинство членов совета поддержали проект. Некоторые специалисты выступили против идеи строительства здания с торгово-коммерческой функцией. Против реконструкции павильона высказался петербургский архитектор Евгений Герасимов. Его поддержал архитектор Владимир Линов.

Павильон станции "Политехническая" был построен по проекту архитекторов А. С. Гецкина, В. П. Шуваловой, В. Г. Хильченко. Он расположен на Политехнической улице рядом с Покровской церковью и площадью Академика Иоффе. Вестибюль облицован желтым металлом и белым мрамором.

В процессе эксплуатации была произведена перестройка вестибюля. Первоначальный проект предусматривал прозрачный куб станции. Однако при постройке касс нижний ярус стекол заложили декоративным камнем.

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Фото: Википедия / Florstein