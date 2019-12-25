В метро Петербурга пассажиропоток вырос после майских праздников более чем на 100 тысяч

В первый рабочий день после праздников — 12 мая, подземкой воспользовались 663 тысячи петербуржцев.

В понедельник, 18 мая, стало известно о том, что в метро Петербурга пассажиропоток вырос более чем на 100 тысяч после майских праздников. Об этом сообщили в пресс-службе подземки Северной столицы.

Как оказалось, 12 мая в метро спустилось 663 тысячи петербуржцев. При этом 15 мая за сутки подземкой воспользовались 683 тысячи горожан.

Отмечается, что с 6 по 8 мая метро Петербурга перевезло не более 555 тысяч горожан.

Ранее мы сообщали о том, что в понедельник температура воздуха в Петербурге будет ниже нормы.

Фото:Piter.TV