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В метро Петербурга пассажиропоток вырос после майских праздников более чем на 100 тысяч
Сегодня, 12:37
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IRINA_CHALKINA

В метро Петербурга пассажиропоток вырос после майских праздников более чем на 100 тысяч

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В первый рабочий день после праздников — 12 мая, подземкой воспользовались 663 тысячи петербуржцев.

В понедельник, 18 мая, стало известно о том, что в метро Петербурга пассажиропоток вырос более чем на 100 тысяч после майских праздников. Об этом сообщили в пресс-службе подземки Северной столицы. 

Как оказалось, 12 мая в метро спустилось 663 тысячи петербуржцев. При этом 15 мая за сутки подземкой воспользовались  683 тысячи горожан.

Отмечается, что с 6 по 8 мая метро Петербурга  перевезло не более 555 тысяч горожан. 

Ранее мы сообщали о том, что в понедельник температура воздуха в Петербурге будет ниже нормы.

Фото:Piter.TV

Теги: новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество,

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