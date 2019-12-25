В понедельник температура воздуха в Петербурге будет ниже нормы

На погоду в городе окажет влияние холодная часть циклона.

В понедельник, 18 мая, на погоду в Петербурге окажет влияние тыловая, холодная часть циклона с центром над Вологодской областью. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус на своей странице в Facebook.

По прогнозу синоптика, сегодня столбики термометра опустятся на 4-5 градусов ниже климатической нормы. В этот день ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода, временами будут идти дожди.

Днем 18 мая температура воздуха в Петербурге поднимется до плюс 8-10 градусов. Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление вырастет до 755 мм рт. ст., что ниже нормы.

Ранее мы писали, что синоптик призвал не ждать тепла в России до лета.

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