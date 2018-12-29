Студенты Петербурга помогут детям-сиротам получить школьные знания

Добровольцы восполнят знания, которых не хватает оставшимся без попечения родителей.

Петербургские студенты создали социальный проект, направленный на помощь детям-сиротам. "Парус" позволит беспризорникам бесплатно получать школьные знания благодаря волонтерам. В ближайшее время воспитанники Центров содействия семейному развитию" смогут обучаться в "старших классах".

Отметим, что активисты из движения "Будущие лидеры" будут заниматься репетиторством на безвозмездной основе. Известно, что молодые люди будут предоставлять индивидуальные занятия ребятам, которые нуждаются в помощи в учебе.При этом, отстающие по знаниям дети смогут не только наверстать упущенное, но также и пообщаться с теми, кто с юных лет добивается поствленных перед собой жизненных ценностей. Такой контакт позволит сиротам стать более мотивированными и целеустремленными.

Фото: Piter.tv