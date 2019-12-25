Студенты Ленобласти смогут оформлять льготные билеты в приложении "Пригород"

Такая возможность у студентов появится с 1 октября.

Студенты Ленобласти смогут приобретать льготные проездные документы (с оплатой 50% стоимости) на пригородные поезда АО "Северо-Западная пригородная пассажирская компания" в мобильном приложении "Пригород". Об этом сообщила пресс-служба СЗППК.

Такая возможность у студентов появится с 1 октября. Оформить проездные можно от станций, которые находятся на территории Петербурга и Ленобласти. При этом перед использованием приложения необходимо пройти первичную разовую регистрацию в билетной кассе.

Для регистрации нужен БСК и студенческий билет. Если в студенческом нет фотографии, то нужен и паспорт.

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Фото: Piter.TV