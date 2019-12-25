Студент помог пенсионеру выбраться из горящего дома на Кадетской линии

Студент-магистр Александр Кириенко помог 64-летнему мужчине выбраться из горящей квартиры.

В конце сентября в доме, 7, по Кадетской линии произошел пожар. Студент СПбГУ помог мужчине, который из-за отравления угарным газом не мог самостоятельно выйти из горящей квартиры. Об этом рассказали в социальных сетях.

Студент-магистр Александр Кириенко помог 64-летнему мужчине выбраться из горящей квартиры.

Напомним, что в доме на Кадетской линии, 7/2, произошел пожар в 18-м часу 26 сентября. Огонь охватил 4 кв. метра. Общая площадь помещения составляет 8 кв. метров. На данный момент с пожаром справились. Никто не пострадал. Пожар тушили 15 спасателей и 3 единицы техники.

Фото: Piter.tv