Молодой человек родился в Бенине и приехал учиться в Северную столицу.

Студент из Африки объяснил, зачем лег под поезд в метро Петербурга. Об этом рассказал портал "Мегаполис". Молодой человек стал причиной остановки движения поездов у станции метро "Фрунзенская" 27 февраля, оказавшись на путях. Перерыв в движении транспорта составил несколько минут.

Молодой человек по имени Лауриано родился в Бенине и приехал учиться в Северную столицу, в Российский государственный гидрометеорологический университет. Гость из Африки признался, что совершил свой поступок "для хайпа".

После случившегося африканец чувствует себя хорошо, но повторять свои действия не собирается, так как ему было страшно находиться под поездом.

Петербургский блогер, зацепившись за троллейбус, прокатился по земле целую остановку. Видео он опубликовал на своей странице в Instagram.

Фото: Piter.tv