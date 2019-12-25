Студент ВШЭ выпал из окна в Невском районе

Врачи борются за жизнь парня.

В воскресенье, 16 августа, стало известно, что в петербургскую больницу в тяжелом состоянии доставили молодого человека.

Накануне, 15 августа, в полицию поступила телефонограмма из НИИ имени И. И. Джанелидзе, что был доставлен 21-летний парень с закрытой травмой груди и живота, ушибом внутренних органов, открытым переломом правого плеча, обеих стоп, обеих костей левой голени, закрытым переломом правого бедра. У молодого человека был шок, пострадавшего поместили в реанимацию.

Предполагается, что молодой человек выпал из окна шестого этажа общежития на Запорожской, 21. Точные обстоятельства пока неизвестны.

Ранее мы писали, что в пяти километрах от Зеленогорска произошло ДТП.

Фото: Piter.TV