В пяти километрах от Зеленогорска произошло ДТП

Столкновение произошло в десяти метрах от переезда.

Вечером в воскресенье, 16 августа, мобильный корреспондент Piter.TV стал свидетелем аварии на повороте к жд переезду к Рощино, в 5 км от Зеленогорска в Ленинградской области.

Корреспондент отметил, что столкнулись внедорожник и легковушка "Ауди". Из-за аварии практически встало движение через переезд, ДТП сильно мешает проезду, так как участники аварии встали в 10 метрах от переезда.

Ранее мы писали, что на Чкаловском проспекте иномарка сбила четырехлетнего мальчика.

Видео: Piter.TV