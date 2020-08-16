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В пяти километрах от Зеленогорска произошло ДТП

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Столкновение произошло в десяти метрах от переезда.

Вечером в воскресенье, 16 августа, мобильный корреспондент Piter.TV стал свидетелем аварии  на повороте к жд переезду к Рощино, в 5 км от Зеленогорска в Ленинградской области. 

Корреспондент отметил, что столкнулись внедорожник и легковушка "Ауди". Из-за аварии практически встало движение через переезд, ДТП сильно мешает проезду, так как участники аварии встали в 10 метрах от переезда. 

Ранее мы писали, что на Чкаловском проспекте иномарка сбила четырехлетнего мальчика.

Видео: Piter.TV

Теги: авария, дтп
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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