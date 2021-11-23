Студентка из Петербурга стала "Мисс Россией" на конкурсе красоты

Конкурсанткам должно быть от 18 до 23 лет. Еще одно обязательное требование — девушка должно быть не замужем.

В Москве подвели итоги конкурса красоты "Мисс Россия" в 2022 году. Победительницей стала Анна Линникова — уроженка Оренбурга, которая сейчас живет и учится в Петербурге. Всего в финал прошли 25 участниц.

Анне Линниковой 22 года. Она является студенткой 2-го курса Санкт-Петербургского университета технологий и управления на специальности PR. По словам девушки, модельную карьеру начала в 16 лет и много живет заграницей. Среди увлечений — спорт, образовательные лекции, шитье, чтение книг.

Статус "Мисс Россия" дает возможность говорить публично о насущных проблемах и привлекать внимание общественности к социально-значимым вещам. считает Анна Линникова.

Второе место заняла Анна Будаева, представлявшая Республику Чувашию.

Третье место — у Дарьи Немаевой из Хабаровского края.

Видео: ВКонтакте / Мисс Россия

Фото: Instagram (принадлежат компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России) / @ann_lnnn, ВКонтакте / Мисс Россия