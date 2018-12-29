Бизнесмен уже не управляет холдингом, и 31 декабря закончились договоры на охрану вокзалов Северной столицы.

Вокзалы Петербурга больше не будут охранять люди из структур Дмитрий Михальченко. Об этом сообщает "Фонтанка".

Вокзалы Петербурга в последние годы охраняли сотрудники ОП "Магистраль", которым руководил крупный предприниматель Дмитрий Михальченко. С наведения порядка на Витебском вокзале начался первый серьезный бизнес, который вырос в холдинг "Форум". Но Михальченко уже не управляет холдингом, и 31 декабря закончились договоры на охрану вокзалов Северной столицы.

Напомним, Михальченко находится под следствием с марта 2016 года. Ему предъявили обвинение в организации преступной группы и хищении на реконструкции президентской резиденции в Ново-Огарево. Фигурантом дела также стал генерал-лейтенант ФСО Игорь Васильев. Перед Новым годом Михальченко приговорили к 4 годам колонии общего режима.

Фото: https://vk.com/moskovskyvokzal