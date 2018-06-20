Стройка проблемного ЖК "Ижора парк" возобновилась

В сольном рассказали о продолжении работ над долгостроем в Колпинском районе.

В Колпинском районе Санкт-Петербурга подрядчик возобновил строительство проблемного жилого комплекса Ижора Парк". Здания не могли ввести в эксплуатацию в течение продолжительного времени. По информации от заместителя председателя Комитета по строительству Евгения Барановского стало известно, что на объекте будет работать новый застройщик - "Спецпроект". Рабочее совещание по данному вопросу состоялось в Смольном 11 апреля.

На данный момент на строительной площадке трудятся 15 человек. Они готовят балконные ограждения под покраску. Уже на следующей неделе начнутся внутренние работы, касающиеся инженерных сетей, а также витражному остеклению балконов.

Отметим, что сейчас готовность ЖК составляет 90 процентов. Еженедельно чиновники будут проводить встречи с дольщиками всех недостроенных комплексов, которыми занималась компания "Норманн".

Фото: Piter.tv