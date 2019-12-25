Железнодорожное кольцо улучшит транспортную инфраструктуру Красногвардейского района

На данный момент район слабо обеспечен станциями метрополитена.

Строительство железнодорожного кольца в Петербурге начнется в 2025-м году. Об этом сообщил первый председатель комитета по транспорту Валентин Енокаев, передал "78.ru".

Тоннель, соединяющий Финляндский Балтийской вокзалы, планируют запустить в 2030-м году. При этом подготовительные работы начнутся уже со следующего года. В 2021-2022 годах пройдут предпроектные и концептуальные работы, на 2024-й намечено проектирование. Железнодорожное кольцо предусматривает создание целого ряда синхронизированных проектов. Оно будет служить кольцевой и для метрополитена, представляя аналог Московского центрального кольца (МЦК) и Московского центрального диаметра (МЦД).

Кольцо улучшит транспортную доступность для жителей Красногвардейского района, который сейчас плохо обеспечен метрополитеном. По предварительному плану оно будет состоять из 17 станций.

Пересадка с железной дороги на метрополитен будет занимать не более 15 минут.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что движение по Широтной магистрали скоростного движения могут запустить в 2026-2028 годах.

Фото: Piter.TV