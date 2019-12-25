В Петербурге откладывается строительство здания Верховного суда

Из-за коронавируса пришлось изменить приоритеты в расходах бюджета.

Правительство России решило перенести несколько значимых строек на более поздний срок, среди них – возведение здания Верховного суда в Петербурге. Минфину пришлось изменить приоритеты в расходах бюджета страны из-за коронавируса, рассказал "Ведомостям" глава ведомства Антон Силуанов.

Переносу подвергнется также реформа государственной службы и программа стимулирования госслужащих, отметил Силуанов.

Судебный квартал решили строить на Смольной набережной, где изначально предполагалось разместить новое здание Музея блокады Ленинграда. Сами здания для Верховного суда планировали расположить на Ватном острове, но теперь на этом месте разобьют парк.

Ранее мы рассказывали, что в благоустройство Румболовского парка будет вложено 345 млн рублей.

Фото: Piter.TV