В Приозерском районе идёт строительство трех станций по очистке воды и стоков

Планы по дальнейшей работе в этом направлении обсуждались 12 июля в ходе рабочей поездки губернатора Ленобласти в Приозерский район.

В Приозерском районе ведется масштабная работа по обеспечению жителей чистой водой. Об этом сообщила пресс-служба правительства Ленобласти.

Планы по дальнейшей работе в этом направлении обсуждались 12 июля в ходе рабочей поездки губернатора Ленобласти в Приозерский район. В 2021 году здесь введены в строй водоочистные сооружения в Раздолье и станция по очистке стоков в Мичуринском.

До конца 2024 года в Ленинградской области будет установлено 108 станций очистки питьевой воды и 31 станция очистки сточных вод. Больше 30 уже работают. Александр Дрозденко, губернатор 47 региона

В ближайшее время в Приозерском районе заработают станции очистки стоков в поселках Громово и Ромашки, также будет установлена станция очистки питьевой воды в поселке Починок. Ведется строительство канализационных очистных сооружений с реконструкцией насосных станций в поселке Кузнечное. Кроме того, проведен капремонт сетей водоснабжения на улице в Приозерске, Мичуринском, Запорожском, Сосново, сетей водоотведения в Приозерске.

Фото: пресс-служба правительства Ленобласти