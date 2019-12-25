В Приморском районе продолжается строительство школы на 1600 мест

В здании оборудуют два бассейна, творческие мастерские, крупный актовый зал.

В Приморском районе Петербурге продолжается строительство школы, расположенной в новом жилом квартале. Как сообщил портал "Строительный Петербург", работы на объекте ведет компания "БалтИнвестСтрой" в две смены.

Здание школы, рассчитанной на 1600 учеников, состоит из двух учебных блоков и блока общешкольных помещений. В подвальном этаже появятся технические помещения инженерного оборудования, служебные помещения и гардеробы для персонала. В трехэтажных учебных блоках оборудуют классы для младшеклассников и групп "продленки", компьютерный класс, комнату труда, а также учебные и творческие мастерские для ребят постарше. В двух-трехэтажном блоке предусмотрены актовый зал и пищеблок с обеденным залом на 600 мест каждый, медпункт, спортивный комплекс с двумя бассейнами, двумя спортзалами и классом хореографии. Также здесь появится библиотека и административные помещения.

Отмечается, что здание полностью приспособят для маломобильных учеников и посетителей. Работы в строящейся школе завершат к июню текущего года.

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Фото: "Строительный Петербург"