Строительство нового амбулаторного комплекса онкоцентра в Песочном завершат в 2022 году

Новый корпус начали строить в начале этого года.

Новый амбулаторный комплекс онкологического центра в Песочном должны достроить в конце 2022 года. Строительство началось в январе 2021 года. Об этом сообщила пресс-служба губернатора Петербурга.

Во Всемирный день борьбы против рака 4 февраля Александр Беглов посетил петербургский онкоцентр. Он осмотрел новую технику для радиологического отделения, которая была закуплена на 500 млн рублей в 2020 году.

Санкт-Петербургский клинический научно-практический центр специализированных видов медицинской помощи является самой молодой и современно оснащенной онкологической клиникой в России, заявила пресс-служба. Она может принимать 577 пациентов.

Новый корпус появится на Ленинградской улице, 68А, литера А в поселке Песочный. Подрядчиком выступает ООО "ЭлинАльфа".

Фото: Telegram / "Пул78"