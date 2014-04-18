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Строительство нового амбулаторного комплекса онкоцентра в Песочном завершат в 2022 году
Сегодня, 11:33
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Строительство нового амбулаторного комплекса онкоцентра в Песочном завершат в 2022 году

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Новый корпус начали строить в начале этого года.

Новый амбулаторный комплекс онкологического центра в Песочном должны достроить в конце 2022 года. Строительство началось в январе 2021 года. Об этом сообщила пресс-служба губернатора Петербурга.

Во Всемирный день борьбы против рака 4 февраля Александр Беглов посетил петербургский онкоцентр. Он осмотрел новую технику для радиологического отделения, которая была закуплена на 500 млн рублей в 2020 году. 

Санкт-Петербургский клинический научно-практический центр специализированных видов медицинской помощи является самой молодой и современно оснащенной онкологической клиникой в России, заявила пресс-служба. Она может принимать 577 пациентов. 

Новый корпус появится на Ленинградской улице, 68А, литера А в поселке Песочный. Подрядчиком выступает ООО "ЭлинАльфа". 

Фото: Telegram / "Пул78" 

Теги: амбулаторный комплекс, медицина, онкоцентр
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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