Строительство дома на Глухарской улице для очередников Петербурга завершается

Дом готов на 95%.

На улице Глухарской, 57, завершается строительство многоквартирного дома для очередников Петербурга в рамках национального проекта "Жилье и городская среда". Финансирование ведется за счет Адресной инвестиционной программы комитета по строительству. Об этом пишет портал "Строительный Петербург" 29 октября.

В доме 265 квартир жилой площадью более 13,3 тыс. "квадратов". На первом этаже оборудуют объекты социального назначения – встроенно-пристроенные помещения. Их площадь составит 859 "квадратов".

Для людей с инвалидностью, передвигающихся с помощью коляски, в части квартир сделали расширенные дверные проемы. Есть и навигация в местах общего пользования. Установлены подъемники, оборудованы проезды тротуаров, пешеходные дорожки и пандусы для маломобильных групп населения.

На данный момент идет устройство парковочных островков, детских и игровых площадок. Ведутся отделка МОПов, промывка тепловой сети.

Работы по контракту с городом ведет ООО "Инвестиционная строительная компания "НКС". Дом готов на 95%, его планируют сдать до конца года.

Ранее мы рассказывали о том, что очередники Петербурга смогут приобрести квартиры в историческом здании на Васильевском острове.

Фото: портал "Строительный Петербург"