Строительство архивного комплекса в Петербурге завершат в 2024 году

Он появится на Заневском проспекте у станции метро "Ладожская".

Архивный комплекс достроят в Петербурге в 2024 году. Он появится на Заневском проспекте у станции метро "Ладожская". Об этом рассказали в пресс-службе Красногвардейского района 22 октября.

Здание возводят для Центрального государственного исторического архива Санкт-Петербурга и Центрального государственного архива литературы и искусства Санкт-Петербурга.

Работы начались в 2022 году. Уже в конце следующего архивы переедут.

Ранее на Piter.TV: в Красногвардейском районе откроют два сквера и набережную.

Фото: пресс-служба Красногвардейского района Петербурга