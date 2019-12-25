Строительство "СКА Арены" завершено на 75%

На данный момент завершается остекление "теплого" контура здания. Эти работы завершены на 95%.

В Петербурге продолжается строительство многофункционального комплекса "СКА Арена". Готовность сооружения превысила 75%. Об этом сообщила пресс-служба комитета по строительству.

На данный момент завершается остекление "теплого" контура здания. Эти работы завершены на 95%. Также уже смонтировано 688 тонн металлоконструкций архитектурного фасада. В зоне малой ледовой арены монтируется оборудование для заливки льда. Продолжается установка лифтового оборудования и прокладка инженерных сетей. Начались работы по парковой территории.

Это будет самый большой по вместительности хоккейный стадион в мире, он сможет принять одновременно 21 500 зрителей. На концертах вместимость составит 23 000 человек. Здание будет семиэтажным, разделенным на 14 секторов. Максимальная высота арены – 50,3 метра.

Фото: ВКонтакте / Комитет по строительству