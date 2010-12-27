Строительство Богатырского проспекта завершится к концу 2020 года

Сейчас участок готов на 69%.

Строительство Богатырского проспекта должно полностью завершиться в IV квартале 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба Смольного. Накануне, 16-го июля, вице-губернатор Петербурга Николай Линченко оценил готовность дорожных и социальных объектов Приморского района.

На данный момент Богатырский проспект от Гаккелевской до Байконурской улицы готов на 69%. За время ремонта у проекта сменилось три подрядчика. Планируется, что в сентябре на участке запустят движение по центральному проезду с устройством временных въездов на прилегающие территории. К концу 2020 года ремонт на участке полностью завершат.

Также вице-губернатор побывал на территории квартала 74Б района Каменка. На объекте ведутся работы по устройству основания дорожного конструктива, устройству тепловой сети, устройству наружной сети водопровода и канализации по ул. Нижне-Каменская, устройству наружного освещения. Готовность объекта - 19%.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что набережную Мойки временно закроют из-за съемок фильма "В шаге от рая".

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