Набережную Мойки закроют из-за съемок фильма "В шаге от рая"

Шесть часов съемочная группа будет работать в центре Петербурга.

В центре Петербурга на шесть часов будет запрещен проезд для автомобилистов. Об этом сообщает пресс-служба КРТИ. По данным ведомства, на территории набережной реки Мойки кинокомпания будет снимать фильм. Работа получила название "В шаге от рая".

Отметим, что движение по набережной Мойки закроют 18 июля. Ограничения коснутся участка от Зимней канавки до Певческого моста. Там нельзя будет проехать с 9 часов утра до 15 часов дня.

Отметим, что проект создается продюсерским центром Ивана Архипова "Инферно". Ранее студия снимала такие фильмы как "Мажор 3", "Знахарь", клипы Тимура Родригеза и "Ленинграда".

Ранее Piter.tv писал о том, что петербуржцы жалуются на неприятный запах от реки в МО "Ульянка".

Фото: Piter.tv