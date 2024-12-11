Строительная отрасль: что изменится с 2025 года

С 2025 года в силу вступают новые законодательные изменения, разработанные Минстроем России совместно с Государственной Думой и Советом Федерации. Их цель — упростить процессы в строительной отрасли, повысить качество услуг ЖКХ и улучшить условия для граждан – рассказал портал "Строительный Петербург".

Основные нововведения

Эскроу-счета для ИЖС

С марта 2025 года механизм эскроу будет доступен для индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Средства заказчиков будут находиться на специальных счетах и станут доступны подрядчикам только после завершения строительства. Для защиты средств введено страхование на сумму до 10 млн рублей, а подрядчики освобождены от НДС. Использование эскроу останется опциональным, граждане смогут выбирать удобный для них способ расчетов.

Подготовка к отопительному сезону

Требования к подготовке муниципальных образований, теплоснабжающих организаций и управляющих компаний усилены. Правительство установит критерии надежности теплоснабжения, а за нарушение подготовки к сезону предусмотрена административная ответственность.

Прозрачность в голосовании собственников жилья

Теперь заочные голосования собственников будут проводиться исключительно через ГИС ЖКХ. Это позволит исключить фальсификации, так как каждый голос будет привязан к СНИЛС. Протоколы собраний появятся на портале Госуслуг. Очная форма голосования сохранится.

Другие изменения

– КРТ: Комплексное развитие территорий станет более гибким. Вместе с жилыми домами начнут активно развивать социальную, транспортную и коммунальную инфраструктуру.

– Рынок акций ДОМ.РФ: Компания выйдет на биржу с сохранением контрольного пакета у государства.

– Оценка банков: Для размещения госденег в банках будет применяться единый критерий — уровень кредитного рейтинга.

Фото: Минстрой РФ