Строители начали монтаж шпиля на "Лахта Центре"

Строители высотки около Парка 300-летия Петербурга приближаются к отметке 85-го этажа. Оттуда позже они приступят к монтажу шпиля.
"Подшпилевые колонны-трубы взяли в кольцо последний отрезок ядра Лахта Центра. Именно так выглядят приметы последнего рубежа – операции по установке грандиозного шпиля башни", - написали в Instagram небоскреба.
В социальной сети также сообщили, что колонны-трубы заменяют традиционные композитные с 83-го этажа. Их диаметр составляет 1020 миллиметров.
Высоты шпиля будет более 117 метров. А вес составит две тысячи тонн. По замыслу архитекторов, он будет перекликаться со шпилями Петропавловской крепости и Адмиралтейства.
Фото и видео: Instagram / lakhtacenter