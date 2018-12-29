Строитель судостроительной фирмы "Алмаз" предстанет перед судом

11 апреля 2018 года, в сварочном цехе "Алмаз" по Петровскому проспекту, 26 Петроградского района пргремел взрыв.

Старший строитель ПАО "Судостроительная фирма "Алмаз"" предстанет перед судом по обвинению в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ. Взрыв причинил тяжкий вред здоровью людей и смерть человека. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.

Следственный отдел завершил расследование уголовного дела в отношении старшего строителя.

Обвиняемый выдал разрешение на проведение огневых работ в смежном помещении со взрывоопасными работами, без организации осуществления приточно-вытяжной вентиляции. В результате произошел взрыв. Погиб 1 человек, 11 человек пострадали.

Обвиняемый признал свою вину, дело направлено в суд.

Видео: Следком