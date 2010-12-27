Стройкомпании "Норманн" не хватает денег на достройку семи ЖК: поданы документы на признание банкротства

Долг "Норманна" перед дольщиками достиг 3 млрд. рублей.

Строительная компания "Норманн" собирается подать иск о признании себя банкротом. Такую информацию передали представители организации в Единый федеральный реестр о деятельности юридических лиц.

Представители компании пытались найти дополнительное финансирование, в частности - распродав активы. Однако, сохранить компанию на плаву так и не получилось из-за проблем с договорами. С начала 2018 года "Норманн" получил несколько десятков судебных исков от контрагентов.

Напомним, что в данный момент фирма занимается строительством в Северной столице и области семь жилых комплексов, общей площадью в 340 квадратных метров. Проблемы с денежным вопросом оставит более 6,2 тысяч дольщиков в подвешенном состоянии: кто будет достраивать объекты неизвестно. Об этом сообщает "Мойка78". По обнародованным данным, сумма долга "Норманна" перед будущими владельцами квартир составляет более трех миллиардов рублей.



"Заморозка" после банкротства компании коснется ЖК "Нормандия" в Коломягах, "На Заречной" и "Три апельсина" в районе Парнаса, а также "Ижора парк" в поселке Металлострой. В Ленинградской области не достроят "Яркий" в Янино-1 и "Морошкино" в деревне Порошкино, в Мурино - "Десяткино" и "Десяткино 2.0".

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