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Стремоусов: Херсон находится в полной безопасности

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По его словам, на херсонском направлении ситуация стабильная и благоприятная.

Город Херсон находится в полной безопасности. Об этом заявил замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в своем Telegram-канале.

По его словам, на херсонском направлении ситуация стабильная и благоприятная. Также Стремоусов отметил, что украинские военные несут большие потери и терпят поражения в боевых действиях. Замглавы региона призвал население не паниковать и сохранять спокойствие.

Ранее Стремоусов заявил, что Херсон никогда не вернется под контроль Украины.

Видео: Telegram / Кирилл Стремоусов

Теги: безопасность, кирилл стремоусов, херсон
Категории: Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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