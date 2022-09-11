Стремоусов: Херсон находится в полной безопасности

По его словам, на херсонском направлении ситуация стабильная и благоприятная.

Город Херсон находится в полной безопасности. Об этом заявил замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в своем Telegram-канале.

По его словам, на херсонском направлении ситуация стабильная и благоприятная. Также Стремоусов отметил, что украинские военные несут большие потери и терпят поражения в боевых действиях. Замглавы региона призвал население не паниковать и сохранять спокойствие.

Ранее Стремоусов заявил, что Херсон никогда не вернется под контроль Украины.

Видео: Telegram / Кирилл Стремоусов