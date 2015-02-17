Стрелявший в храме петербуржец умер

Стрелка обнаружили уже мертвым.

Мужчина, который открыл стрельбу в храме в Петербурге, умер. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Северо-Западного округа Росгвардии.

В церковь Благовещения Пресвятой Богородицы на Пискаревском проспекте в 17:58 прибыл наряд Росгвардии. Стрелка обнаружили уже мертвым, ранее сообщалось, что его увезли в Елизаветинскую больницу.

Как сообщает Росгвардия, других пострадавших в результате инцидента нет. Сотрудники ведомства проверят законность ношения оружия погибшим.

Ранее в Тосно 83-летняя женщина насмерть забила подругу во время застолья. У погибшей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и множество открытых переломов костей лицевого черепа.

Фото: Piter.tv

