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Стрелявший в храме петербуржец умер
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Стрелявший в храме петербуржец умер

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Стрелка обнаружили уже мертвым.

Мужчина, который открыл стрельбу в храме в Петербурге, умер. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Северо-Западного округа Росгвардии.

В церковь Благовещения Пресвятой Богородицы на Пискаревском проспекте в 17:58 прибыл наряд Росгвардии. Стрелка обнаружили уже мертвым, ранее сообщалось, что его увезли в Елизаветинскую больницу. 

Как сообщает Росгвардия, других пострадавших в результате инцидента нет. Сотрудники ведомства проверят законность ношения оружия погибшим.

Ранее в Тосно 83-летняя женщина насмерть забила подругу во время застолья. У  погибшей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и множество открытых переломов костей лицевого черепа.

Фото: Piter.tv
 

Теги: стрелок, храм
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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