Стрелок из Москвы умер в больнице

Несмотря на усилия медиков, спасти мужчину не удалось.

Мужчина, стрелявший из окна по людям, скончался в больнице.

Сегодня ранее Piter.TV сообщал подробности ЧП на улице строителей в Москве. Неадекватный мужчина около 22 часов вечера воскресенья начал стрелять из окна квартиры по людям и ранил двух человек. Женщине была оказана помощь, и она была отправлена домой для амбулаторного лечения. Мужчина госпитализирован с огнестрельным ранением бедра.

При штурме квартиры и задержании получил легкое ранение сотрудник СОБРа, ранен был и стрелок. Он получил ранение живота. Мужчина госпитализирован в больницу, где ему оказывали необходимую помощь. Но, несмотря на усилия медиков, стрелок скончался, сообщил ТАСС со ссылкой на представителя Главного СУ СК по Москве Юлию Иванову.

В квартире у мужчины было найдено ноотропное вещество и бутылки из-под крепкого алкоголя. По словам соседей, мужчина недавно развелся с женой, сообщает ТАСС. Стрелку будет проведена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза для установления мотива преступления. Стрелком оказался Дмитрий Павлов, экс-заместитель главы департамента промышленности и науки.

Кроме того, установлено оружие, из которого стрелял по людям мужчина. Телеграм-канал "112" сообщает, Дмитрий Павлов стрелял из незарегистрированного карабина "СКС". По базам пропавшего оружия он нигде не числится. Следователям предстоит установить, откуда у Павлова карабин, который невозможно купить гражданским лицам. К делу добавилась еще одна статья "незаконный оборот оружия".

Видео: 112