Полиция проверяет сообщение о стрельбе у школы на Московском проспекте

Компания иностранцев, предположительно, решила пострелять из машины.

Полиция получила сообщение о стрельбе около школы №507 на Московском проспекте, 169. По предварительным данным, выстрелы раздались из машины, которая далее поехала по улице Ленсовета в сторону улицы Гастелло, узнал Piter.tv.

Сообщение поступило в восьмом часу вечера. Говорилось сразу о двух легковых машинах, в которых сидела компания, предположительно, иностранцев. Одна из машин — с аэрографией красно-черного цвета.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что из-за предполагаемого водителя "Петровича" в Петербурге объявили план "Перехват".

Фото: Piter.tv