Мужчина стрелял в оппонента из аэрозольного пистолета на Большой Пороховской

Пострадавший по имени "Вячеслав" получил ожог глаз.

В ночь на понедельник, 29 августа, в экстренные службы поступил сигнал от 45-летней женщины о том, что в её знакомого по имени "Вячеслав" стреляли из аэрозольного пистолета у дома №45 по Большой Пороховской улице. Об этом стало известно Piter.TV.

Как установили приехавшие на указанные место оперативники, 4 выстрела произвёл 41-летний мужчина примерно в 03:30. Он повздорил с 48-летним оппонентом и применил в споре аэрозольный пистолет.

Пострадавший был доставлен в больницу с химическим ожогом глаз в удовлетворительном состоянии. Оперативники изъяли с места инцидента аэрозольный пистолет "Добрыня" и 4 гильзы.

Стрелок задержан, возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили о том, что в Пушкине поймали 58-летнего хулигана-стрелка.

Фото: Piter.TV