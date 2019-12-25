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В Пушкине поймали 58-летнего хулигана-стрелка
Сегодня, 16:05
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В Пушкине поймали 58-летнего хулигана-стрелка

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У него дома нашли сигнальный пистолет. 

Накануне, 26 августа, в Пушкинском районе стражи порядка задержали 58-летнего мужчину, который стрелял из окна квартиры. Местный житель решил "побаловаться" на Красносельском шоссе. Об этом сообщили в  пресс-службе Главного управления МВД России по городу и Ленинградской области. 

В полицию обратилась жительница Пушкина, которая рассказала, что из окна первого этажа злоумышленник выстрелил в прохожего. Никто в результате его действий не пострадал.

Нарушителя порядка "навестили" полицейские. У него дома нашли сигнальный пистолет. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Ранее на Piter.tv: в Петербурге суд арестовал жилье виновной в организации незаконных митингов в январе 2021 года.

Фото: Piter.tv 

Теги: задержания, красносельское шоссе, пенсионер-стрелок, пистолет, полиция, пушкин
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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