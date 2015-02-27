В Парголово ищут открывших стрельбу хулиганов

Местные жители слышали как минимум 5 выстрелов.

В понедельник, 7 ноября, в экстренные службы поступило сообщение от жителя Парголово о стрельбе на севере Петербурга. Как стало известно Piter.TV, мужчина слышал 5 выстрелов.

Хулиганы открыли огонь во дворе дома № 17 по Заречной улице. Правоохранители нашли на указанном месте 7 гильз. Пострадавших и самих хулиганов при этом не обнаружено.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что петербуржец нашел человеческую кость за гаражами.

Фото: Piter.TV